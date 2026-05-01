İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Gənclər evi" sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola biləcək

    01 may, 2026
    11:47
    Gənclər evi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola biləcək

    "Gənclər evi" sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 8 iyun tarixli 218 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gənclər evi" sosial xidmət müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması Qaydaları"nda dəyişiklik edilməsi haqqında Qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, "Gənclər evi" sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün təsərrüfat cəmiyyətləri yarada və ya onlarda iştirak edə bilər.

