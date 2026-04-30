Hindistanda kater qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 30 aprel, 2026
- 21:25
Hindistanda Narmad çayının Barqi bəndi su anbarında gəzinti katerinin qəzaya uğraması nəticəsində altı nəfər ölüb.
"Report"un Hindistan mediasına istinadən məlumatına görə, hadisə qəfil fırtına səbəbindən baş verib.
Qeyd olunur ki, katerdə 31 nəfər olub, onlardan azı 15-i xilas edilib.
Xilasetmə əməliyyatı gücləndirilmiş səviyyədə davam edir, hakimiyyət orqanları zərərçəkənlərə zəruri yardım göstərirlər.
