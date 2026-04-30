В Индии при крушении прогулочного катера погибли шесть человек

В Индии при крушении прогулочного катера в водохранилище реки Нармада на плотине Барги погибли шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на индийские медиа, инцидент произошел из-за внезапного шторма.

Отмечается, что на борту судна находился 31 человек, из которых как минимум 15 удалось спасти.

Спасательная операция продолжается в усиленном режиме, а власти оказывают необходимую помощь пострадавшим, говорится в сообщении.