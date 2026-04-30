В Индии при крушении прогулочного катера погибли шесть человек
Другие страны
- 30 апреля, 2026
- 21:06
В Индии при крушении прогулочного катера в водохранилище реки Нармада на плотине Барги погибли шесть человек.
Как передает Report со ссылкой на индийские медиа, инцидент произошел из-за внезапного шторма.
Отмечается, что на борту судна находился 31 человек, из которых как минимум 15 удалось спасти.
Спасательная операция продолжается в усиленном режиме, а власти оказывают необходимую помощь пострадавшим, говорится в сообщении.
01:23
ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и ЛиванДругие страны
00:59
Трамп допустил сокращение военного присутствия США в ЕвропеДругие страны
00:26
Вучич заявил, что после Азербайджана самой важной поездкой в его карьере станет поездка в КитайВнешняя политика
00:04
Инфантино заявил о высоком спросе на билеты на ЧМ-2026Футбол
23:48
Трамп: США отменяют пошлины на шотландский вискиДругие страны
23:30
Трамп поддержал кандидатуру Аль-Заиди на должность премьера ИракаДругие страны
23:29
Президент: Азербайджанские борцы вновь доказали, что являются лидерами в ЕвропеИндивидуальные
23:24
Палата представителей США одобрила закон о финансировании МВБ для прекращения шатдаунаДругие страны
23:10
