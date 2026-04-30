İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində 14 nəfər həlak olub

    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində 14 nəfər həlak olub

    İsrailin Livanın cənubundakı yaşayış məntəqələrinə endirdiyi aviazərbələr nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Raket zərbələri Zibdin, Cibşit və Tulda yerüstü hədəflərə endirilib, burada 14 vətəndaş həlak olub, daha 14 nəfər isə yaralanıb", - bəyanatda qeyd olunur.

    Daha əvvəl bildirilib ki, gündüz saatlarında Cibşit və Tula edilən hava hücumu zamanı doqquz nəfər həlak olub. İsrailin Müdafiə Ordusu təkrar hava reydini günün ikinci yarısında, cənub rayonlarından Qərbi Qalileyaya raket buraxılışı qeydə aldındıqdan sonra həyata keçirilib.

    İsrail-Livan münaqişəsi Hizbullah qruplaşması
    При израильских ударах по югу Ливана погибли 14 человек

    Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    Kanada - Azərbaycan münasibətləri dərinləşdiriləcək

    Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyib

    Serbiya Prezidenti: Azərbaycandan sonra karyeramın ən vacib səfəri Çinə baş tutacaq

    Ernesto Qusman: Kuba suverenliyə hörmət əsasında ABŞ ilə dialoqa hazırdır

    Belqradda "İnterpol"un regional bürosu açıla bilər

    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində 14 nəfər həlak olub

