İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində 14 nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 30 aprel, 2026
- 23:43
İsrailin Livanın cənubundakı yaşayış məntəqələrinə endirdiyi aviazərbələr nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
"Raket zərbələri Zibdin, Cibşit və Tulda yerüstü hədəflərə endirilib, burada 14 vətəndaş həlak olub, daha 14 nəfər isə yaralanıb", - bəyanatda qeyd olunur.
Daha əvvəl bildirilib ki, gündüz saatlarında Cibşit və Tula edilən hava hücumu zamanı doqquz nəfər həlak olub. İsrailin Müdafiə Ordusu təkrar hava reydini günün ikinci yarısında, cənub rayonlarından Qərbi Qalileyaya raket buraxılışı qeydə aldındıqdan sonra həyata keçirilib.
01:30
Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan varHadisə
01:22
UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:10
Kanada - Azərbaycan münasibətləri dərinləşdiriləcəkXarici siyasət
00:52
Foto
Video
Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
00:24
Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyibDigər ölkələr
00:08
Serbiya Prezidenti: Azərbaycandan sonra karyeramın ən vacib səfəri Çinə baş tutacaqXarici siyasət
23:58
Ernesto Qusman: Kuba suverenliyə hörmət əsasında ABŞ ilə dialoqa hazırdırDigər ölkələr
23:50
Belqradda "İnterpol"un regional bürosu açıla bilərDigər ölkələr
23:43