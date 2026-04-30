При израильских ударах по югу Ливана погибли 14 человек
- 30 апреля, 2026
- 22:23
При израильских авиаударах по населенным пунктам на юге Ливана погибли не менее 14 человек.
Как передает Report, об этом сообщил Минздрав республики.
"Ракетные удары были нанесены по наземным целям в Зыбдине, Джибшите и Тоуле, где погибли 14 граждан, еще 14 получили ранения", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что при авианалете на Джибшит и Тоул днем погибли девять человек. Повторный воздушный рейд был совершен во второй половине дня после того, как ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из этих южных районов по Западной Галилее.
