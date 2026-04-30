    • 30 апреля, 2026
    • 22:23
    При израильских ударах по югу Ливана погибли 14 человек

    При израильских авиаударах по населенным пунктам на юге Ливана погибли не менее 14 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил Минздрав республики.

    "Ракетные удары были нанесены по наземным целям в Зыбдине, Джибшите и Тоуле, где погибли 14 граждан, еще 14 получили ранения", - отмечается в заявлении.

    Ранее сообщалось, что при авианалете на Джибшит и Тоул днем погибли девять человек. Повторный воздушный рейд был совершен во второй половине дня после того, как ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из этих южных районов по Западной Галилее.

    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində 14 nəfər həlak olub

    Последние новости

    01:23

    ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан

    Другие страны
    00:59

    Трамп допустил сокращение военного присутствия США в Европе

    Другие страны
    00:26

    Вучич заявил, что после Азербайджана самой важной поездкой в ​​его карьере станет поездка в Китай

    Внешняя политика
    00:04

    Инфантино заявил о высоком спросе на билеты на ЧМ-2026

    Футбол
    23:48

    Трамп: США отменяют пошлины на шотландский виски

    Другие страны
    23:30

    Трамп поддержал кандидатуру Аль-Заиди на должность премьера Ирака

    Другие страны
    23:29

    Президент: Азербайджанские борцы вновь доказали, что являются лидерами в Европе

    Индивидуальные
    23:24

    Палата представителей США одобрила закон о финансировании МВБ для прекращения шатдауна

    Другие страны
    23:10
    Видео

    В Турции арестованы десятки человек по делу о незаконных азартных играх

    В регионе
    Лента новостей