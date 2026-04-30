При израильских ударах по югу Ливана погибли 14 человек

При израильских авиаударах по населенным пунктам на юге Ливана погибли не менее 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав республики.

"Ракетные удары были нанесены по наземным целям в Зыбдине, Джибшите и Тоуле, где погибли 14 граждан, еще 14 получили ранения", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что при авианалете на Джибшит и Тоул днем погибли девять человек. Повторный воздушный рейд был совершен во второй половине дня после того, как ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из этих южных районов по Западной Галилее.