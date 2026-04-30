İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Culs Hyörst: ABŞ-nin 2027-ci il üçün büdcəsində Ukraynaya yardım nəzərdə tutulmayıb

    Digər ölkələr
    • 30 aprel, 2026
    • 22:57
    Culs Hyörst: ABŞ-nin 2027-ci il üçün büdcəsində Ukraynaya yardım nəzərdə tutulmayıb

    ABŞ-nin 2027-ci il üçün müdafiə büdcəsi Ukraynaya hərbi yardım göstərilməsini nəzərdə tutmur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərbi nazirin maliyyə üzrə müavini vəzifəsini icra edən Culs Hyörst Konqresdəki dinləmələrdə bildirib.

    "Bu doğrudur. Büdcədə USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) xətti ilə maliyyələşmə yoxdur", - o deyib.

    C.Hyörst ABŞ Müharibə Nazirliyinin növbəti maliyyə ili üçün bu günlərdə açıqlanan büdcə sorğusunu şərh edib.

    Bununla yanaşı, nazir müavini vəzifəsini icra edən şəxs bildirib ki, Pentaqon tezliklə Konqres tərəfindən daha əvvəl təsdiqlənmiş, Ukraynaya 400 milyon dollar məbləğində hərbi yardım paketinin istifadəsinə başlayacaq. "Yardım bu yaxınlarda ayrılıb. Biz bu vəsaiti mart ayında almışıq. Pulların nazirliyə çatması üçün vaxt tələb olunur, lakin vəsait tezliklə istifadəyə veriləcək. Biz bu vəsaitlərin ən müvafiq şəkildə istifadəsini təmin etmək üçün Avropa Komandanlığının rəhbəri (ABŞ Silahlı Qüvvələri, Aleks Qrinkeviç - red.) ilə birlikdə işləyəcəyik", - C.Hyörst qeyd edib.

    Джулс Хёрст: В бюджете США на 2027 г. не предусмотрена помощь Украине

    Son xəbərlər

    01:30

    Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    01:22

    UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    01:10

    Kanada - Azərbaycan münasibətləri dərinləşdiriləcək

    Xarici siyasət
    00:52
    Foto
    Video

    Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    00:24

    Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    00:08

    Serbiya Prezidenti: Azərbaycandan sonra karyeramın ən vacib səfəri Çinə baş tutacaq

    Xarici siyasət
    23:58

    Ernesto Qusman: Kuba suverenliyə hörmət əsasında ABŞ ilə dialoqa hazırdır

    Digər ölkələr
    23:50

    Belqradda "İnterpol"un regional bürosu açıla bilər

    Digər ölkələr
    23:43

    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti