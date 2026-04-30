Джулс Хёрст: В бюджете США на 2027 г. не предусмотрена помощь Украине

Оборонный бюджет США на 2027 год не предусматривает оказание военный помощи Украине.

Как передает Report, об этом заявил и. о. заместителя военного министра по финансам Джулс Хёрст на слушаниях в Конгрессе.

"Это верно. В этом бюджете нет финансирования по линии USAI (Ukraine Security Assistance Initiative)", - сказал он.

Хёрст комментировал обнародованный на днях бюджетный запрос Министерства войны США на будущий финансовый год.

При этом и.о. замминистра заявил, что Пентагон вскоре приступит к использованию пакета военной помощи Украине на сумму $400 млн, утвержденного ранее Конгрессом. "Они были выделены совсем недавно. Насколько я знаю, мы получили эти средства в марте. Требуется время для того, чтобы деньги дошли до министерства. Но они очень скоро будут задействованы. Мы будем работать с главой Европейского командования (ВС США Алексом Гринкевичем - ред.), чтобы гарантировать освоение этих средств наиболее надлежащим образом", - отметил Хёрст.