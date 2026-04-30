İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    İnfantino İran yığmasının DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib

    Futbol
    • 30 aprel, 2026
    • 23:13
    İnfantino İran yığmasının DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib

    İranın futbol üzrə yığması 2026-cı il dünya çempionatında çıxış edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA konqresində təşkilatın rəhbəri Canni İnfantino bildirib.

    "Əlbəttə, İran yığması dünya çempionatında iştirak edəcək. Komanda ABŞ-də oynayacaq. Səbəb sadədir: bizə birləşmək lazımdır ki, insanlar da bir yerdə olsunlar. Bizim məsuliyyətimiz bax bundadır. Dünya futbolla birləşir", - İnfantino bildirib.

    DÇ-2026 Futbol üzrə İran yığması Canni İnfantino
    Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в ЧМ-2026
    Iran misses FIFA congress but 'will play' at World Cup

