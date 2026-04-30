İnfantino İran yığmasının DÇ-2026-da iştirakını təsdiqləyib
Futbol
- 30 aprel, 2026
- 23:13
İranın futbol üzrə yığması 2026-cı il dünya çempionatında çıxış edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA konqresində təşkilatın rəhbəri Canni İnfantino bildirib.
"Əlbəttə, İran yığması dünya çempionatında iştirak edəcək. Komanda ABŞ-də oynayacaq. Səbəb sadədir: bizə birləşmək lazımdır ki, insanlar da bir yerdə olsunlar. Bizim məsuliyyətimiz bax bundadır. Dünya futbolla birləşir", - İnfantino bildirib.
Son xəbərlər
Foto
Video
