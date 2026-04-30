    Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в ЧМ-2026

    Футбол
    • 30 апреля, 2026
    • 22:01
    Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в ЧМ-2026

    Сборная Иран по футболу выступит на чемпионате мира 2026 года.

    Как передает Report, об этом на конгрессе ФИФА заявил глава организации Джанни Инфантино.

    "Конечно, сборная Ирана будет принимать участие в чемпионате мира. Команда будет играть в США. Причина проста: нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе. Вот в чем наша ответственность. Мир объединяется футболом", - сказал Инфантино.

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Иран
