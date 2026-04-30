Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Сборная Иран по футболу выступит на чемпионате мира 2026 года.

Как передает Report, об этом на конгрессе ФИФА заявил глава организации Джанни Инфантино.

"Конечно, сборная Ирана будет принимать участие в чемпионате мира. Команда будет играть в США. Причина проста: нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе. Вот в чем наша ответственность. Мир объединяется футболом", - сказал Инфантино.