Минтранс Казахстана продолжает расследование крушения самолета AZAL близ Актау

Министерство транспорта Казахстана продолжает расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшего вблизи аэропорта Актау.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ведомстве.

"В настоящее время комиссия по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines продолжает свою работу в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой, установленными приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации", - отметили в министерстве, отвечая на вопрос, планируется ли продолжать или прекращать расследование после заявления внешнеполитических ведомств России и Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что после завершения расследования окончательный отчет будет опубликован на официальном сайте Минтранса Казахстана.

"В отчете будут отражены установленные причины авиационного происшествия, а также выводы и рекомендации комиссии", - сообщили в министерстве.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.

Азербайджан и Россия в апреле 2026-го года достигли договоренностей по урегулированию последствий трагедии с крушением самолета AZAL, включая выплату компенсаций семьям жертв и пострадавшим.