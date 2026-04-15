Россия выплатит компенсации в связи с крушением самолета AZAL

Азербайджан и Россия достигли договоренностей по урегулированию последствий трагедии с крушением самолета AZAL в декабре 2024 года, включая выплату компенсаций семьям жертв и пострадавшим.

Как сообщает Report, соответствующее совместное заявление распространили министерства иностранных дел двух стран.

"В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, причиной трагедии стало непреднамеренное срабатывание системы противовоздушной обороны в воздушном пространстве Российской Федерации.

Подчеркивается, что принятые решения отражают обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества на основе союзнических отношений.

Стороны выразили уверенность, что укрепление взаимодействия на принципах взаимного уважения и доверия будет способствовать развитию добрососедских связей.

В заявлении также вновь выражены глубокие соболезнования семьям погибших.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

На борту самолета Embraer 190, летевшего рейсом J2-8243, находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

В результате авиакатастрофы погибли 38, выжили 29 человек.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С".