    Россия выплатит компенсации в связи с крушением самолета AZAL

    Происшествия
    • 15 апреля, 2026
    • 16:02
    Россия выплатит компенсации в связи с крушением самолета AZAL

    Азербайджан и Россия достигли договоренностей по урегулированию последствий трагедии с крушением самолета AZAL в декабре 2024 года, включая выплату компенсаций семьям жертв и пострадавшим.

    Как сообщает Report, соответствующее совместное заявление распространили министерства иностранных дел двух стран.

    "В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций", - говорится в заявлении.

    Согласно заявлению, причиной трагедии стало непреднамеренное срабатывание системы противовоздушной обороны в воздушном пространстве Российской Федерации.

    Подчеркивается, что принятые решения отражают обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества на основе союзнических отношений.

    Стороны выразили уверенность, что укрепление взаимодействия на принципах взаимного уважения и доверия будет способствовать развитию добрососедских связей.

    В заявлении также вновь выражены глубокие соболезнования семьям погибших.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

    На борту самолета Embraer 190, летевшего рейсом J2-8243, находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

    В результате авиакатастрофы погибли 38, выжили 29 человек.

    Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С".

    Крушение самолета AZAL Азербайджанские авиалинии (AZAL) МИД Азербайджана МИД России Крушение самолета (авиакатастрофа)
