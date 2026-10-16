Срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре вновь продлен
Происшествия
- 16 октября, 2026
- 14:32
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Срок ареста трех граждан Азербайджана - Рашада Ибрагимова, Гадира Гулиева и Валеха Гумбатова, задержанных по делу о крушении судна у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, - вновь продлен на семь дней.
Как сообщает Report, очередное судебное заседание состоится 23 октября.
Напомним, что 30 августа у побережья Кирении в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 26, продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести пассажира. В связи с происшествием задержаны девять человек, трое из них - граждане Азербайджана.
Şimali Kiprdə gəmi qəzasına görə saxlanılan 3 Azərbaycan vətəndaşının həbs müddəti növbəti dəfə uzadılıb
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