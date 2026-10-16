Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти

    Происшествия
    • 16 октября, 2026
    • 15:05
    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти

    Азербайджан объявил в международный розыск гражданина Турции, обозревателя газеты "Şanlıurfa Olay" Джелала Чифтчи, обвиняемого в публичных призывах к насильственному захвату власти и распространении материалов религиозно-экстремистского характера.

    Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, расследование было начато на основании поступившей информации о публикации в социальных сетях соответствующих материалов различными лицами, в том числе Джелалом Чифтчи (1975 г.р.).

    "В ходе проверки установлено, что после принятия постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 21 сентября 2026 года №309 неоднократно распространялись материалы религиозно-радикального содержания, в том числе созданные с использованием искусственного интеллекта. Эти материалы были направлены на захват власти в Азербайджанской Республике путем переворота и применения силы, насильственное изменение конституционного строя, а также на разжигание и поощрение религиозной ненависти и вражды с применением насилия. Кроме того, установлены факты неоднократных призывов под различными заголовками радикального содержания", - говорится в заявлении.

    На основании собранных материалов генеральный прокурор Азербайджана 16 октября возбудил уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы к насильственному захвату власти в Азербайджанской Республике, насильственному изменению конституционного строя), 283.2.1 (разжигание религиозной ненависти и вражды с применением насилия на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма) и 167-3.1 (изготовление, хранение и распространение материалов, призывающих к осуществлению религиозно-экстремистской деятельности, обосновывающих такую деятельность и оправдывающих её необходимость) УК АР.

    Предварительное следствие поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

    Джелал Чифтчи привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу и объявлен в международный розыск. В настоящее время компетентным органам Турецкой Республики направляются запросы об оказании международной правовой помощи для проведения соответствующих следственных действий в отношении него и других лиц. Также принимаются иные необходимые меры в рамках механизмов международного сотрудничества.

    "В рамках предварительного следствия продолжаются необходимые следственные действия для объективного, полного и всестороннего исследования указанных сведений, содержания иных материалов аналогичного характера, обстоятельств их изготовления и распространения, а также других обстоятельств, имеющих значение для дела. Следственные действия направлены на правовую оценку деяний и принятие решения в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в заявлении.

    Генпрокуратура призвала граждан ответственно пользоваться социальными сетями, соблюдать требования законодательства и воздерживаться от распространения контента, разжигающего ненависть и вражду на религиозной почве.

    Генеральная прокуратура Азербайджана
    Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırış edən türkiyəli jurnalist beynəlxalq axtarışa verilib
    Turkish columnist wanted internationally over calls for forcible seizure of power in Azerbaijan
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    15:48
    Фото
    Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалога
    Внешняя политика
    15:48
    Фото
    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования
    Армия
    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    Лента новостей