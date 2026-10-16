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    В Азербайджане среднемесячная зарплата в секторе информации и связи выросла на 12,7%

    ИКТ
    • 16 октября, 2026
    • 14:41
    В Азербайджане среднемесячная зарплата в секторе информации и связи выросла на 12,7%

    Cреднемесячная номинальная заработная плата в секторе информации и связи в Азербайджане в январе-августе 2026 года составила 2 130,2 маната.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, данный показатель в государственном секторе составил 1 908,6 маната, а в частном секторе - 2 260,9 маната.

    По сравнению с аналогичным периодом 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в секторе выросла на 12,7%, в том числе в государственном секторе - на 18,6%, а в частном секторе - на 8,5%.

    По состоянию на 1 сентября 2026 года численность наемных работников в секторе составила 34,1 тыс. человек, что на 0,3% меньше показателя годом ранее.

    Среднемесячная зарплата в Азербайджане Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorundakı orta aylıq əməkhaqqı açıqlanıb
    Average monthly salary in Azerbaijan's ICT sector up 12.7% in Jan–Aug 2026
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