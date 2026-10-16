Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorundakı orta aylıq əməkhaqqı açıqlanıb
İKT
- 16 oktyabr, 2026
- 14:20
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 2 130,2 manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 908,6 manat, özəl sektorda isə 2 260,9 manat olub.
2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 12,7 %, o cümlədən dövlət sektorunda 18,6 %, özəl sektorda isə 8,5 % artıb.
2026-cı il sentyabr ayının 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 34,1 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 0,3 % azdır.
В Азербайджане среднемесячная зарплата в секторе информации и связи выросла на 12,7%
Average monthly salary in Azerbaijan's ICT sector up 12.7% in Jan–Aug 2026
Son xəbərlər
15:37
"Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublarHərbi
15:31
Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
15:20
Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənibDigər ölkələr
15:17
Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyirFutbol
15:07
Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcəkEkologiya
14:59
Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
14:49
Misirin Təhlükəsizlik Şurası Səudiyyə Ərəbistanına yardım barədə qərar qəbul edibDigər ölkələr
14:32
Arif Əsədov: "Hələ əvvəlki "Qarabağ"ı görmürük, "Neftçi"də isə yaxşı mənada dəyişikliklər var"Futbol
14:31
Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdırRegion