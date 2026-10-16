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    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorundakı orta aylıq əməkhaqqı açıqlanıb

    İKT
    • 16 oktyabr, 2026
    • 14:20
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorundakı orta aylıq əməkhaqqı açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 2 130,2 manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 908,6 manat, özəl sektorda isə 2 260,9 manat olub.

    2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 12,7 %, o cümlədən dövlət sektorunda 18,6 %, özəl sektorda isə 8,5 % artıb.

    2026-cı il sentyabr ayının 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 34,1 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 0,3 % azdır.

    İKT sektoru Orta aylıq əməkhaqqı Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане среднемесячная зарплата в секторе информации и связи выросла на 12,7%
    Average monthly salary in Azerbaijan's ICT sector up 12.7% in Jan–Aug 2026
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