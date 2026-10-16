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    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 14:54
    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Швейцарский национальный банк обсудили глобальные вызовы, последние тенденции в финансовом секторе, а также инициативы, направленные на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры между председателем ЦБА Талехом Кязимовым и главой Швейцарского национального банка Мартином Шлегелем состоялись в рамках Ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда.

    "На встрече была выражена удовлетворенность текущим состоянием двусторонних связей и проведен обмен мнениями о перспективах будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджано-швейцарские отношения Финансовый сектор
    AMB İsveçrə Milli Bankı ilə qlobal çağırışları müzakirə edib
    CBA, Swiss National Bank mull macroeconomic stability initiatives
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