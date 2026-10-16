ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Швейцарский национальный банк обсудили глобальные вызовы, последние тенденции в финансовом секторе, а также инициативы, направленные на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры между председателем ЦБА Талехом Кязимовым и главой Швейцарского национального банка Мартином Шлегелем состоялись в рамках Ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"На встрече была выражена удовлетворенность текущим состоянием двусторонних связей и проведен обмен мнениями о перспективах будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.