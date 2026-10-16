Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на осенне-зимнее расписание

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2026
    • 14:44
    Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на осенне-зимнее расписание

    Международный аэропорт Гейдар Алиев с 25 октября 2026 года переходит на осенне-зимнее расписание полетов.

    Об этом Report сообщили в Бакинском аэропорту.

    Сезонная программа, которая будет действовать до 27 марта 2027 года, охватывает международные рейсы в Европу, Турцию, страны Ближнего Востока, Центральной, Южной и Восточной Азии, а также по другим направлениям.

    Европейская маршрутная сеть включает Лондон, Париж, Берлин, Франкфурт, Рим, Милан, Вену, Барселону, Будапешт, Варшаву, Прагу, Белград и Кишинёв. Согласно действующему расписанию, начало полётов в Братиславу запланировано на 28 октября.

    На турецком направлении предусмотрены рейсы в аэропорт Стамбула и Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен, а также в Анкару, Анталью, Измир и Трабзон.

    Среди направлений на Ближнем Востоке - Дубай, Шарджа, Абу-Даби, Доха, Эль-Кувейт, Эр-Рияд и Джидда. Для пассажиров, планирующих зимний отдых, в расписание также включены рейсы в Шарм-эль-Шейх и Мале.

    В Центральной Азии запланированы рейсы в Алматы, Астану, Актау, Ташкент, Самарканд, Бишкек и Душанбе. Маршрутная сеть в Южной и Восточной Азии включает Дели, Мумбаи, Исламабад, Лахор, Пекин и Урумчи.

    Рейсы в рамках осенне-зимнего расписания будут выполняться авиакомпаниями Azerbaijan Airlines, Air Arabia, Air Astana, China Southern Airlines, flydubai, IndiGo, Lufthansa, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Wizz Air и другими перевозчиками.

    Дни выполнения рейсов и частота полетов могут различаться в зависимости от направления и периода сезона. При планировании поездки пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на выбранные даты через официальные каналы соответствующих авиакомпаний.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев
    Bakı aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir
    Heydar Aliyev International Airport to switch to autumn-winter flight schedule
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    15:05
    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти
    Происшествия
    14:54
    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы
    Финансы
    Лента новостей