Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на осенне-зимнее расписание

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 25 октября 2026 года переходит на осенне-зимнее расписание полетов.

Об этом Report сообщили в Бакинском аэропорту.

Сезонная программа, которая будет действовать до 27 марта 2027 года, охватывает международные рейсы в Европу, Турцию, страны Ближнего Востока, Центральной, Южной и Восточной Азии, а также по другим направлениям.

Европейская маршрутная сеть включает Лондон, Париж, Берлин, Франкфурт, Рим, Милан, Вену, Барселону, Будапешт, Варшаву, Прагу, Белград и Кишинёв. Согласно действующему расписанию, начало полётов в Братиславу запланировано на 28 октября.

На турецком направлении предусмотрены рейсы в аэропорт Стамбула и Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен, а также в Анкару, Анталью, Измир и Трабзон.

Среди направлений на Ближнем Востоке - Дубай, Шарджа, Абу-Даби, Доха, Эль-Кувейт, Эр-Рияд и Джидда. Для пассажиров, планирующих зимний отдых, в расписание также включены рейсы в Шарм-эль-Шейх и Мале.

В Центральной Азии запланированы рейсы в Алматы, Астану, Актау, Ташкент, Самарканд, Бишкек и Душанбе. Маршрутная сеть в Южной и Восточной Азии включает Дели, Мумбаи, Исламабад, Лахор, Пекин и Урумчи.

Рейсы в рамках осенне-зимнего расписания будут выполняться авиакомпаниями Azerbaijan Airlines, Air Arabia, Air Astana, China Southern Airlines, flydubai, IndiGo, Lufthansa, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Wizz Air и другими перевозчиками.

Дни выполнения рейсов и частота полетов могут различаться в зависимости от направления и периода сезона. При планировании поездки пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на выбранные даты через официальные каналы соответствующих авиакомпаний.