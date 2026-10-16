Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Стоимость продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 31%

    ИКТ
    • 16 октября, 2026
    • 14:33
    Стоимость продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 31%

    В январе-сентябре текущего года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана произведена продукция на сумму 2 млрд 57,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В сентябре в этом секторе произведена продукция на сумму 282,3 млн манатов, что на 30,6% больше, чем годом ранее.

    За первые 9 месяцев текущего года доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 2%.

    Напомним, что за отчетный период производство ВВП в Азербайджане увеличилось на 1,5% в годовом сравнении и составило 102 млрд 48,2 млн манатов.

    Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycanın İKT sektorunda ümumi istehsal dəyəri sentyabrda 31 %-ə yaxın artıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    15:05
    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти
    Происшествия
    14:54
    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы
    Финансы
    Лента новостей