Стоимость продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 31%

В январе-сентябре текущего года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана произведена продукция на сумму 2 млрд 57,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В сентябре в этом секторе произведена продукция на сумму 282,3 млн манатов, что на 30,6% больше, чем годом ранее.

За первые 9 месяцев текущего года доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 2%.

Напомним, что за отчетный период производство ВВП в Азербайджане увеличилось на 1,5% в годовом сравнении и составило 102 млрд 48,2 млн манатов.