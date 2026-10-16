Стоимость продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 31%
ИКТ
- 16 октября, 2026
- 14:33
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В январе-сентябре текущего года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана произведена продукция на сумму 2 млрд 57,4 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В сентябре в этом секторе произведена продукция на сумму 282,3 млн манатов, что на 30,6% больше, чем годом ранее.
За первые 9 месяцев текущего года доля сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 2%.
Напомним, что за отчетный период производство ВВП в Азербайджане увеличилось на 1,5% в годовом сравнении и составило 102 млрд 48,2 млн манатов.
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