Azərbaycanın İKT sektorunda ümumi istehsal dəyəri sentyabrda 31 %-ə yaxın artıb
İKT
- 16 oktyabr, 2026
- 14:12
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 2 milyard 57,4 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,1 % çoxdur.
Təkcə sentyabrda isə bu sektorda 282,3 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 30,6 % çoxdur.
Bu ilin ilk 9 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 2 % təşkil edib.
Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda ÜDM istehsalı illik müqayisədə 1,5 % artaraq 102 milyard 48,2 milyon manat təşkil edib.
Стоимость продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 31%
Azerbaijan's ICT sector output rises 11.1% in nine months
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