İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın İKT sektorunda ümumi istehsal dəyəri sentyabrda 31 %-ə yaxın artıb

    İKT
    • 16 oktyabr, 2026
    • 14:12
    Azərbaycanın İKT sektorunda ümumi istehsal dəyəri sentyabrda 31 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 2 milyard 57,4 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,1 % çoxdur.

    Təkcə sentyabrda isə bu sektorda 282,3 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 30,6 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 9 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 2 % təşkil edib.

    Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda ÜDM istehsalı illik müqayisədə 1,5 % artaraq 102 milyard 48,2 milyon manat təşkil edib.

    İKT sektoru Məhsul istehsalı Dövlət Statistika Komitəsi
    Стоимость продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 31%
    Azerbaijan's ICT sector output rises 11.1% in nine months
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:37
    "Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    Hərbi
    15:31
    Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    15:20
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənib
    Digər ölkələr
    15:17
    Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyir
    Futbol
    15:07
    Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcək
    Ekologiya
    14:59
    Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Xarici siyasət
    14:49
    Misirin Təhlükəsizlik Şurası Səudiyyə Ərəbistanına yardım barədə qərar qəbul edib
    Digər ölkələr
    14:32
    Arif Əsədov: "Hələ əvvəlki "Qarabağ"ı görmürük, "Neftçi"də isə yaxşı mənada dəyişikliklər var"
    Futbol
    14:31
    Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti