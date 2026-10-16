Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили приоритеты дальнейшего развития СВМДА

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 14:25
    Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили приоритеты дальнейшего развития СВМДА

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай обсудили итоги VII саммита организации в Баку и приоритеты дальнейшего институционального развития объединения.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны также обменялись мнениями о работе, проделанной в рамках председательства страны в СВМДА в 2024-2026 годах, и задачах на предстоящий период.

    На встрече была подчеркнута значимость успешного проведения саммита для укрепления диалога, взаимопонимания и доверия в Азии. Стороны выразили уверенность, что его итоги будут способствовать активизации деятельности СВМДА, расширению сотрудничества между государствами-членами и выработке совместных подходов к общим вызовам.

    Особое внимание было уделено договоренностям по итоговым документам саммита, которые определяют дальнейшие направления работы объединения и призваны повысить ее практическую результативность.

    Стороны отметили богатый опыт Азербайджана в области многосторонней дипломатии. Было подчеркнуто, что председательство страны направлено на укрепление международной роли и авторитета СВМДА, расширение возможностей сотрудничества между участниками и продвижение мер доверия.

    В ходе встречи также обсуждалась работа по ускорению институционального развития СВМДА, повышению эффективности его деятельности и практической пользы для государств-членов. Отдельно отмечено развитие сотрудничества в сферах образования, расширения возможностей женщин, молодежной и медиаполитики, а также транспортной взаимосвязанности.

    Кайрат Сарыбай поблагодарил Азербайджан за организацию VII Саммита на высоком уровне, вклад в деятельность СВМДА и поддержку, оказанную ему в течение шести лет работы на посту генерального секретаря. Он также пожелал успехов новому генсеку организации Султану Гаджиеву.

    Байрамов, в свою очередь, поблагодарил Сарыбая за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

    Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили приоритеты дальнейшего развития СВМДА
    Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили приоритеты дальнейшего развития СВМДА
    Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили приоритеты дальнейшего развития СВМДА
    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай
    Фото
    Ceyhun Bayramov AQEM-in Baş katibi ilə təşkilatın VII Sammitinin nəticələrini müzakirə edib
    Jeyhun Bayramov, Kairat Sarybay discuss priorities for CICA's further development
    44 - Tezliklə
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