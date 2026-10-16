Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили приоритеты дальнейшего развития СВМДА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай обсудили итоги VII саммита организации в Баку и приоритеты дальнейшего институционального развития объединения.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны также обменялись мнениями о работе, проделанной в рамках председательства страны в СВМДА в 2024-2026 годах, и задачах на предстоящий период.

На встрече была подчеркнута значимость успешного проведения саммита для укрепления диалога, взаимопонимания и доверия в Азии. Стороны выразили уверенность, что его итоги будут способствовать активизации деятельности СВМДА, расширению сотрудничества между государствами-членами и выработке совместных подходов к общим вызовам.

Особое внимание было уделено договоренностям по итоговым документам саммита, которые определяют дальнейшие направления работы объединения и призваны повысить ее практическую результативность.

Стороны отметили богатый опыт Азербайджана в области многосторонней дипломатии. Было подчеркнуто, что председательство страны направлено на укрепление международной роли и авторитета СВМДА, расширение возможностей сотрудничества между участниками и продвижение мер доверия.

В ходе встречи также обсуждалась работа по ускорению институционального развития СВМДА, повышению эффективности его деятельности и практической пользы для государств-членов. Отдельно отмечено развитие сотрудничества в сферах образования, расширения возможностей женщин, молодежной и медиаполитики, а также транспортной взаимосвязанности.

Кайрат Сарыбай поблагодарил Азербайджан за организацию VII Саммита на высоком уровне, вклад в деятельность СВМДА и поддержку, оказанную ему в течение шести лет работы на посту генерального секретаря. Он также пожелал успехов новому генсеку организации Султану Гаджиеву.

Байрамов, в свою очередь, поблагодарил Сарыбая за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.