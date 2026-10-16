Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана
Происшествия
- 16 октября, 2026
- 14:27
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Сотрудники пограничной заставы "Горадиз" в Физулинском районе предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.
В результате пограничного поиска и оперативных мероприятий, проведенных 15 октября, из незаконного оборота изъято 35 кг наркотических средств и 4960 таблеток психотропного метадона М-40.
"Меры по охране государственной границы и борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров продолжаются", - говорится в сообщении.
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