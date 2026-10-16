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    Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана

    Происшествия
    • 16 октября, 2026
    • 14:27
    Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана

    Сотрудники пограничной заставы "Горадиз" в Физулинском районе предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

    В результате пограничного поиска и оперативных мероприятий, проведенных 15 октября, из незаконного оборота изъято 35 кг наркотических средств и 4960 таблеток психотропного метадона М-40.

    "Меры по охране государственной границы и борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров продолжаются", - говорится в сообщении.

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане Контрабанда Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС)
    İrandan Azərbaycana 35 kiloqram narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
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