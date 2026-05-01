Глава Секретной службы США заявил, что предпочел бы проводить мероприятия Трампа в Белом доме

Директор Секретной службы США Шон Карран заявил, что предпочел бы проводить мероприятия с участием президента Дональда Трампа исключительно в Белом доме.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире телеканала Fox News, комментируя стрельбу в гостинице Washington Hilton во время приема с участием американского лидера.

"Я всегда предпочитаю Белый дом, это место, которое находится под нашим полным контролем. Кроме того, выбор мест [вне Белого дома] требует [ограничения] движения транспорта, а также влияет на общественную жизнь, существуют и бюджетные соображения", - отметил Карран.

Ранее в гостинице Washington Hilton произошла стрельба во время мероприятия с участием Трампа.