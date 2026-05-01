    Junge Welt: Выход ОАЭ из ОПЕК усиливает напряженность с Саудовской Аравией

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК может повысить напряженность на Аравийском полуострове и привести к конфликту с Саудовской Аравией.

    Как передает Report, об этом пишет газета Junge Welt.

    В материале отмечается, что ключевой причиной разногласий между странами являются квоты на добычу нефти.

    "Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд", - говорится в публикации.

    Также подчеркивается, что помимо споров о нефтедобыче, между ОАЭ и Саудовской Аравией усиливаются политические разногласия.

    Напоиним, что ранее ОАЭ объявили о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Саудовская Аравия
    Media: BƏƏ-nin OPEC-dən mümkün çıxışı Səudiyyə Ərəbistanı ilə gərginliyi artırır

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей