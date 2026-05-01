Junge Welt: Выход ОАЭ из ОПЕК усиливает напряженность с Саудовской Аравией
- 01 мая, 2026
- 06:59
Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК может повысить напряженность на Аравийском полуострове и привести к конфликту с Саудовской Аравией.
Как передает Report, об этом пишет газета Junge Welt.
В материале отмечается, что ключевой причиной разногласий между странами являются квоты на добычу нефти.
"Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд", - говорится в публикации.
Также подчеркивается, что помимо споров о нефтедобыче, между ОАЭ и Саудовской Аравией усиливаются политические разногласия.
Напоиним, что ранее ОАЭ объявили о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года
