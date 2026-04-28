    ОАЭ выходят из ОПЕК и сделки ОПЕК+

    Энергетика
    • 28 апреля, 2026
    • 16:30
    ОАЭ выходят из ОПЕК и сделки ОПЕК+

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 мая выходят из ОПЕК и сделки ОПЕК+ по регулированию цен на мировых рынках нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство WAM.

    "Сегодня ОАЭ объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и сделки ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Это решение отражает долгосрочное стратегическое и экономическое видение ОАЭ, а также меняющийся энергетический профиль страны, включая ускоренные инвестиции в внутреннее производство энергии, и подтверждает ее приверженность ответственной, надежной и перспективной роли на мировых энергетических рынках", - говорится в информации.

    В ней отмечается, что данное решение принято после всестороннего анализа производственной политики ОАЭ, а также их текущих и будущих мощностей, и основано на национальных интересах страны и стремлении эффективно способствовать удовлетворению насущных потребностей рынка.

    Заявление было сделано в преддверии встречи ОПЕК в Вене 29 апреля.

    "Хотя краткосрочная волатильность, включая перебои в работе Аравийского залива и Ормузского пролива, продолжает влиять на динамику поставок, основные тенденции указывают на устойчивый рост мирового спроса на энергию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отмечает агентство.

    "Мы подтверждаем нашу признательность за усилия как ОПЕК, так и альянса ОПЕК+ и желаем им успехов", - говорится в сообщении.

    Агентство отмечает, что ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, за время своей работы в ОПЕК внеслb значительный вклад и "пошли на еще большие жертвы на благо всех".

    "Однако настало время сосредоточить наши усилия на том, что диктуют наши национальные интересы и наши обязательства перед инвесторами, клиентами, партнерами и мировыми энергетическими рынками. Именно на этом мы сосредоточимся в будущем", - сообщает WAM.

    ОПЕК+ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Ормузский пролив Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Эскалация на Ближнем Востоке
    BƏƏ OPEC-dən və OPEC+ sazişindən çıxır
    UAE leaves OPEC and OPEC+ in huge blow to global oil producers' group

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
