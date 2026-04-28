BƏƏ OPEC-dən və OPEC+ sazişindən çıxır
- 28 aprel, 2026
- 16:39
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) mayın 1-dən OPEC-dən və dünya neft bazarlarında qiymətlərin tənzimlənməsi üzrə OPEC+ sazişindən çıxır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə WAM agentliyi xəbər verib.
"Bu gün BƏƏ 2026-cı il mayın 1-dən etibarən Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatından (OPEC və OPEC+) çıxmaq qərarını elan edib. Bu qərar BƏƏ-nin uzunmüddətli strateji və iqtisadi baxışını, həmçinin ölkənin dəyişən enerji profilini, o cümlədən daxili enerji istehsalına sürətləndirilmiş investisiyaları əks etdirir və onun dünya enerji bazarlarında məsuliyyətli, etibarlı və perspektivli rola sadiqliyini təsdiqləyir", - məlumatda bildirilir.
Qeyd olunur ki, bu qərar BƏƏ-nin istehsal siyasətinin, eləcə də onun cari və gələcək güclərinin hərtərəfli təhlilindən sonra qəbul edilib və ölkənin milli maraqlarına, həmçinin bazarın aktual ehtiyaclarının ödənilməsinə səmərəli şəkildə töhfə vermək istəyinə əsaslanır.
Bəyanat OPEC-in aprelin 29-da Vyanada keçiriləcək görüşü ərəfəsində verilib.
"Qısamüddətli dəyişkənlik, o cümlədən Ərəbistan körfəzi və Hörmüz boğazında baş verən fasilələr təchizat dinamikasına təsir göstərməyə davam etsə də, əsas tendensiyalar orta və uzunmüddətli perspektivdə qlobal enerji tələbatının davamlı artımını göstərir", - agentlik qeyd edir.
"Biz həm OPEC-in, həm də OPEC+ alyansının səylərinə görə minnətdarlığımızı bildirir və onlara uğurlar arzulayırıq", - məlumatda deyilir.
Agentlik qeyd edir ki, gündəlik təxminən 3-3,5 milyon barel neft hasil edən BƏƏ OPEC-dəki fəaliyyəti müddətində əhəmiyyətli töhfə verib.
"Lakin indi səylərimizi milli maraqlarımızın və investorlar, müştərilər, tərəfdaşlar və qlobal enerji bazarları qarşısında öhdəliklərimizin tələb etdiyi istiqamətə yönəltməyin vaxtıdır. Gələcəkdə məhz buna diqqət yetirəcəyik", - WAM bildirir.