Media: BƏƏ-nin OPEC-dən mümkün çıxışı Səudiyyə Ərəbistanı ilə gərginliyi artırır
Digər ölkələr
- 01 may, 2026
- 07:56
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) OPEC-dən çıxması Ərəbistan yarımadasında gərginliyi artıra və Səudiyyə Ərəbistanı ilə münaqişəyə səbəb ola bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Junge Welt" qəzeti yazıb.
Məqalədə qeyd olunur ki, ölkələr arasında fikir ayrılığının əsas mənbəyi neft hasilatı kvotalarıdır.
"Əbu-Dabi gələcəkdə daha çox neft satmaq istəyir və əsasən Ər-Riyad tərəfindən müəyyən olunan OPEC kvotaları ilə özünü çox məhdudlaşdırılmış hiss edir", - nəşr bildirib.
Həmçinin vurğulanır ki, neft hasilatı ilə bağlı mübahisələrə əlavə olaraq, BƏƏ ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında siyasi fikir ayrılıqları da artır.
Son xəbərlər
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34
Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edibİnfrastruktur
22:30