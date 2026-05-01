    "Azərbaycan Xalçaçılıq İnciləri" layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 01 may, 2026
    • 17:02
    Azərbaycan Xalçaçılıq İnciləri layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib

    Milli Xalça Muzeyində "Azərbaycan Xalçaçılıq İnciləri" layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, BP ilə Təşəbbüslər və Layihələr Mərkəzinin birgə layihəsinin təqdimatında şirkətin rəsmiləri və Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri ilə yanaşı, mədəni-ictimai xadimlər, deputatlar və digər rəsmilər, eləcə də media mənsubları iştirak ediblər.

    Tədbiri giriş sözü ilə açan BP-nin mətbuat katibi Tamam Bayatlı şirkətin Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyi 34 il ərzində müxtəlif mədəni layihələrə dəstək verdiyini diqqətə çatdırıb.

    Xalça Muzeyinin direktoru Əminə Məlikova Prezident İlham Əliyevin akademik Lətif Kərimovun 120 illlik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı Sərəncamına diqqət çəkərək Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinə verilən dəyərdən danışıb.

    Əminə Məlikova BP-in sözügedən layihəsini yüksək qiymətləndirdiyini deyərək layihə çərçivəsində 3 araşdırma-kitabı nəşr olunan sənətşünas alim Kübra Əliyevanın xalçaçılıq sənəti ilə bağlı fəaıiyyətinə də toxunub:

    "Sənətşünas alim, professor Kübra Əliyeva hər zaman Azərbaycan xalçaçılığına poeziya dili ilə yanaşıb, onu məhz bu şəkildə araşdırıb. Hesab edirəm ki, bu layihə xalçaçılıq sənətimiz üçün böyük bir araşdırma mənbəyi kimi tarixdə öz yerini tutacaq".

    BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli, öz növbəsində şirkətin mədəni-sosial layihələrinə diqqət çəkib:

    "Bu kimi layihələr cəmiyyətin mədəni-sosial layihələrinə töhfə vermək xarakteri daşıyır. Professor Kübra Əliyevanın bu gün təqdim etdiyimiz 3 kitabının xalçaçılıq sənətimizin təbliğatına, araşdırılmasına və yaşadılmasına töhfə verəcəyinə inanırıq".

    Mədəniyyət nazirinin müavini Səadət Yusifova təqdim olunan 3 araşdırma kitabını fundatemental tədqiqat mənbəsi adlandırıb.

    Yekunda kitabların müəllifi professor Kübra Əliyeva özünün tədqiqat materiallarına göstərilən yüksək diqqətə görə minnətdarlığını ifadə edib.

    Tədbir bədii hissə ilə davam etdirilib.

    İlham Əliyev Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi British Petroleum (BP) Lətif Kərimov

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti