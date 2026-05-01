    Hacıyev: Dünyanın heç bir yerində Azərbaycanda olduğu kimi unikal bir bərpa-quruculuq modeli yoxdur

    • 01 may, 2026
    • 16:58
    Hacıyev: Dünyanın heç bir yerində Azərbaycanda olduğu kimi unikal bir bərpa-quruculuq modeli yoxdur

    Diplomatik korpusun, beynəlxalq ictimaiyyətin fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın çox unikal bir bərpa-quruculuq modeli var və dünyanın heç bir bölgəsində belə təcrübə yoxdur.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərlə söhbətində deyib.

    O xatırladıb ki, Azərbaycan bu işləri öz daxili imkanları hesabına edir.

    Prezidentin köməkçisi bildirib ki, bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin azad olunan ərazilərə 21-ci səfəridir:

    "Torpaqlar azad edildiyi andan Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə mütəmadi olaraq belə səfərlər həyata keçirilir. Məqsəd diplomatların işğaldan azad olunan ərazilərdə vəziyyətlə yerində tanış olmalarıdır. İlk dövrlər diplomatlar işğal zamanı ermənilərin əraziləri viran etdiyini görürdülərsə, sonradan onlar bu torpaqların transformasiyasını, bərpa işlərinin gedişatı ilə tanış olurlar. Ona görə də səfərdə iştirak edən diplomatların təəssüratları yüksəkdir".

