Хикмет Гаджиев: Азербайджан создал уникальную модель восстановления освобожденных территорий

Мнение дипломатического корпуса, международной общественности состоит в том, что у Азербайджана имеется уникальная модель восстановления и реконструкции, и ни в одном регионе мира нет подобного опыта.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что Азербайджан осуществляет эту работу за счет собственных внутренних ресурсов.

Гаджиев добавил, что это 21-й визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории страны:

"С момента освобождения территорий по поручению президента Ильхама Алиева регулярно осуществляются подобные визиты (дипломатического корпуса - ред.). Цель – ознакомление дипломатов на месте с ситуацией на освобожденных от оккупации территориях. Если в первое время дипломаты видели, как армяне разрушили территории во время оккупации, то теперь они знакомятся с трансформацией этих земель, ходом восстановительных работ. Поэтому впечатления участвующих в поездке дипломатов весьма положительные".

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.