    • 01 мая, 2026
    • 17:05
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан создал уникальную модель восстановления освобожденных территорий

    Мнение дипломатического корпуса, международной общественности состоит в том, что у Азербайджана имеется уникальная модель восстановления и реконструкции, и ни в одном регионе мира нет подобного опыта.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Он напомнил, что Азербайджан осуществляет эту работу за счет собственных внутренних ресурсов.

    Гаджиев добавил, что это 21-й визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории страны:

    "С момента освобождения территорий по поручению президента Ильхама Алиева регулярно осуществляются подобные визиты (дипломатического корпуса - ред.). Цель – ознакомление дипломатов на месте с ситуацией на освобожденных от оккупации территориях. Если в первое время дипломаты видели, как армяне разрушили территории во время оккупации, то теперь они знакомятся с трансформацией этих земель, ходом восстановительных работ. Поэтому впечатления участвующих в поездке дипломатов весьма положительные".

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    23:50

    23:43

    23:37

    23:21

    23:18

    23:12

    23:08

    22:59

