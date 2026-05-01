    BP I rübdə SOCAR-a 1 milyard kubmetr səmt qazı verib

    Energetika
    • 01 may, 2026
    • 17:04
    BP I rübdə SOCAR-a 1 milyard kubmetr səmt qazı verib

    Bu ilin I rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən 1 milyard kubmetr səmt qazı alıb.

    "Report" bu barədə "BP-Azerbaijan" şirkətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, əsasən Səngəçal terminalı, həmçinin "Neft Daşları"ndakı qurğu vasitəsilə SOCAR-a AÇG-dən gündə orta hesabla 12 milyon kubmetr səmt qazı verilib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yanvar-mart aylarında SOCAR-a AÇG blokundan 0,9 milyard kubmetr səmt qazı verilib (gündə orta hesabla 11 milyon kubmetr). Beləliklə, 2026-cı ilin birinci rübündə bu göstərici 11,1 % artıb.

    2025-ci ildə BP AÇG blokundan SOCAR-a 2,7 milyard kubmetr səmt qazı (artım 8 %) verib, gündəlik tədarük həcmi orta hesabla 8 milyon kubmetr təşkil edib.

    AÇG-dən hasil edilən səmt qazı SOCAR-a təmənnasız olaraq verilir.

    BP передала SOCAR в первом квартале 1 млрд кубометров попутного газа
    BP transferred 1BCM of associated gas to SOCAR in 1Q26

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti