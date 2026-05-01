BP I rübdə SOCAR-a 1 milyard kubmetr səmt qazı verib
- 01 may, 2026
- 17:04
Bu ilin I rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən 1 milyard kubmetr səmt qazı alıb.
"Report" bu barədə "BP-Azerbaijan" şirkətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, əsasən Səngəçal terminalı, həmçinin "Neft Daşları"ndakı qurğu vasitəsilə SOCAR-a AÇG-dən gündə orta hesabla 12 milyon kubmetr səmt qazı verilib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yanvar-mart aylarında SOCAR-a AÇG blokundan 0,9 milyard kubmetr səmt qazı verilib (gündə orta hesabla 11 milyon kubmetr). Beləliklə, 2026-cı ilin birinci rübündə bu göstərici 11,1 % artıb.
2025-ci ildə BP AÇG blokundan SOCAR-a 2,7 milyard kubmetr səmt qazı (artım 8 %) verib, gündəlik tədarük həcmi orta hesabla 8 milyon kubmetr təşkil edib.
AÇG-dən hasil edilən səmt qazı SOCAR-a təmənnasız olaraq verilir.