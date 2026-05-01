BP передала SOCAR в первом квартале 1 млрд кубометров попутного газа

В первом квартале 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила 1 млрд кубометров попутного газа, добытого на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan, преимущественно через Сангачальский терминал, а также через установку на "Нефтяных Камнях" ежесуточно компании SOCAR передавалось в среднем 12 млн кубометров попутного газа с "АЧГ" .

Напомним, что в январе-марте 2025 года SOCAR было передано 0,9 млрд кубометров попутного газа с блока АЧГ (в среднем 11 млн кубометров в сутки). Таким образом, в первом квартале 2026 года этот показатель увеличился на 11,1%.

В 2025 году BP передала SOCAR 2,7 млрд кубометров попутного газа с блока "АЧГ" (рост на 8%), суточный объем поставок составлял в среднем 8 млн кубометров.

Попутный газ с АЧГ передается SOCAR безвозмездно.