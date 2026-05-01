Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Энергетика
    • 01 мая, 2026
    • 15:26
    BP передала SOCAR в первом квартале 1 млрд кубометров попутного газа

    В первом квартале 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила 1 млрд кубометров попутного газа, добытого на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

    Как передает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan, преимущественно через Сангачальский терминал, а также через установку на "Нефтяных Камнях" ежесуточно компании SOCAR передавалось в среднем 12 млн кубометров попутного газа с "АЧГ" .

    Напомним, что в январе-марте 2025 года SOCAR было передано 0,9 млрд кубометров попутного газа с блока АЧГ (в среднем 11 млн кубометров в сутки). Таким образом, в первом квартале 2026 года этот показатель увеличился на 11,1%.

    В 2025 году BP передала SOCAR 2,7 млрд кубометров попутного газа с блока "АЧГ" (рост на 8%), суточный объем поставок составлял в среднем 8 млн кубометров.

    Попутный газ с АЧГ передается SOCAR безвозмездно.

    Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Попутный газ BP-Azerbaijan Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    BP I rübdə SOCAR-a 1 milyard kubmetr səmt qazı verib
    BP transferred 1BCM of associated gas to SOCAR in 1Q26

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей