Венесуэла подписала меморандумы с двумя американскими энергетическими компаниями

Венесуэла подписала меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями Overseas Oil Company и Crossover Energy Holding.

Как передает Report, церемония подписания соглашений прошла в президентском дворце Мирафлорес при участии уполномоченного президента Делси Родригес.

"Интересы Соединенных Штатов и Венесуэлы пересекаются, и мы можем, опираясь на взаимодополняемость, содействовать общему благу американского и венесуэльского народов", - заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Она также приветствовала делегацию американских предпринимателей во главе с исполнительным директором Национального совета доминирования в сфере энергетики Белого дома Джарродом Эйгеном и попросила передать президенту США Дональду Трампу информацию о готовности Каракаса к выстраиванию долгосрочных отношений с Вашингтоном.

Как отмечается, основной целью встречи представителей венесуэльских властей, государственной нефтегазовой компании PDVSA и американской делегации стало развитие сотрудничества в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и торговли.