    Венесуэла подписала меморандумы с двумя американскими энергетическими компаниями

    Другие страны
    • 01 мая, 2026
    • 07:18
    Венесуэла подписала меморандумы с двумя американскими энергетическими компаниями

    Венесуэла подписала меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями Overseas Oil Company и Crossover Energy Holding.

    Как передает Report, церемония подписания соглашений прошла в президентском дворце Мирафлорес при участии уполномоченного президента Делси Родригес.

    "Интересы Соединенных Штатов и Венесуэлы пересекаются, и мы можем, опираясь на взаимодополняемость, содействовать общему благу американского и венесуэльского народов", - заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

    Она также приветствовала делегацию американских предпринимателей во главе с исполнительным директором Национального совета доминирования в сфере энергетики Белого дома Джарродом Эйгеном и попросила передать президенту США Дональду Трампу информацию о готовности Каракаса к выстраиванию долгосрочных отношений с Вашингтоном.

    Как отмечается, основной целью встречи представителей венесуэльских властей, государственной нефтегазовой компании PDVSA и американской делегации стало развитие сотрудничества в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и торговли.

    Дональд Трамп Венесуэла Соединенные Штаты Америки (США)
    Venesuela Amerikanın iki energetika şirkəti ilə memorandumlar imzalayıb

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей