Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Турция призвала укреплять международное сотрудничество в борьбе с исламофобией

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 16:22
    Турция призвала укреплять международное сотрудничество в борьбе с исламофобией

    Межкультурный диалог на данный момент представляет собой один из ключевых вопросов, стоящих перед человечеством.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Турции Джошкун Йылмаз на специальной совместной сессии 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й министерской встречи в рамках Бакинского процесса на тему "От партнерства к совместной деятельности: укрепление глобального взаимодействия во имя межкультурного диалога в эпоху искусственного интеллекта", проходящей в Баку.

    По его словам, Турция благодаря своему историческому наследию и опыту обладает бесценными знаниями в области ведения диалога и уважения к многонациональному обществу.

    "Турция является основателем Альянса цивилизаций, учрежденного в 2005 году в рамках Организации Объединенных Наций", - отметил он.

    Замминистра также указал на значимость борьбы с исламофобией.

    "Как в области защиты прав иностранцев, так и в противостоянии исламофобии мы все обязаны проявлять большую настойчивость и работать в духе сотрудничества. В данном контексте хочу отметить, что считаю важным выступление президента Ильхама Алиева на церемонии открытия форума", - заявил Йылмаз.

    Он также подчеркнул, что территория, на которой расположена Турция, на протяжении истории служила центром встречи различных языков, культур и цивилизаций, их взаимодействия и формирования общего культурного наследия.

    Ильхам Алиев Джошкун Йылмаз VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Coşkun Yılmaz: İslamofobiya ilə mübarizədə hamımızın böyük bir səylə hərəkət etməsi lazımdır
    Türkiye calls for stronger international cooperation to combat Islamophobia
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:52
    Моратинос рассказал об увиденных разрушениях памятников культуры в Карабахе
    Kультурная политика
    16:51
    Фото
    В Сальяне возбуждено дело об убийстве после семейной поножовщины - Обновлено-2
    Происшествия
    16:47
    Наследие тюркского мира объединят в едином цифровом пространстве
    Внешняя политика
    16:47
    Вагиф Джавадов: Участие в ЧМ U-15 дает юным футболистам колоссальный опыт
    Футбол
    16:46
    Фото
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой "Мой Абшерон и не только"
    Внутренняя политика
    16:39
    Посол Азербайджана: Европарламент принял 18 антиазербайджанских резолюций после освобождения Карабаха
    Внешняя политика
    16:39
    Мошад: Развитие туристических маршрутов на Южном Кавказе открывает возможности для местных жителей
    Внешняя политика
    16:34
    Ученые НАНА призвали Пезешкиана открыть азербайджаноязычные школы в Иране
    Внешняя политика
    16:27
    Пезешкиан: Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный рост
    В регионе
    Лента новостей