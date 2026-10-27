Турция призвала укреплять международное сотрудничество в борьбе с исламофобией

Межкультурный диалог на данный момент представляет собой один из ключевых вопросов, стоящих перед человечеством.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Турции Джошкун Йылмаз на специальной совместной сессии 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й министерской встречи в рамках Бакинского процесса на тему "От партнерства к совместной деятельности: укрепление глобального взаимодействия во имя межкультурного диалога в эпоху искусственного интеллекта", проходящей в Баку.

По его словам, Турция благодаря своему историческому наследию и опыту обладает бесценными знаниями в области ведения диалога и уважения к многонациональному обществу.

"Турция является основателем Альянса цивилизаций, учрежденного в 2005 году в рамках Организации Объединенных Наций", - отметил он.

Замминистра также указал на значимость борьбы с исламофобией.

"Как в области защиты прав иностранцев, так и в противостоянии исламофобии мы все обязаны проявлять большую настойчивость и работать в духе сотрудничества. В данном контексте хочу отметить, что считаю важным выступление президента Ильхама Алиева на церемонии открытия форума", - заявил Йылмаз.

Он также подчеркнул, что территория, на которой расположена Турция, на протяжении истории служила центром встречи различных языков, культур и цивилизаций, их взаимодействия и формирования общего культурного наследия.