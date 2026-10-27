İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Coşkun Yılmaz: İslamofobiya ilə mübarizədə hamımızın böyük bir səylə hərəkət etməsi lazımdır

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:59
    Coşkun Yılmaz: İslamofobiya ilə mübarizədə hamımızın böyük bir səylə hərəkət etməsi lazımdır

    Bu gün dialoq bəşəriyyət üçün ən vacib məsələdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Coşkun Yılmaz Bakıda Beynəlxalq təşkilatların 3-cü yüksək səviyyəli görüşü və Bakı Prosesi çərçivəsində nazirlərin 6-cı görüşünün xüsusi birgə sessiyası çərçivəsində "Tərəfdaşlıqdan birgə fəaliyyətə: süni intellekt dövründə mədəniyyətlərarası dialoq naminə qlobal qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi" adlı müzakirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə tarixi mirası və təcrübəsi ilə dialoq, çoxmillətliliyə hörmət sahəsində misilsiz bir təcrübəyə malikdir.

    "Nəticə etibarilə, Türkiyə 2005-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təsis edilmiş Mədəniyyətlər İttifaqının qurucusudur".

    Nazir müavini islamofobiya ilə mübarizə məsələsinə də diqqət çəkib.

    "Həm əcnəbilərin hüquqlarını qorumaq məsələsində, həm də islamofobiya ilə mübarizədə hamımızın böyük bir səylə və əməkdaşlıq şəraitində hərəkət etməsi lazımdır. Mən bu kontekstdə Prezident İlham Əliyevin forumun açılışındakı çıxışını önəmli hesab etdiyimi qeyd etmək istəyirəm".

    Coşkun Yılmaz Türkiyənin yerləşdiyi coğrafiyanın tarix boyunca fərqli dillərin, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qarşılaşdığı, qarşılıqlı əlaqədə olduğu və ortaq bir mədəni irsin formalaşdığı bir mərkəz olduğunu da vurğulayıb.

    Coşkun Yılmaz VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu İslamofobiya
    Турция призвала укреплять международное сотрудничество в борьбе с исламофобией
    Türkiye calls for stronger international cooperation to combat Islamophobia
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:59
    Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının Baş katibi ilə görüşdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
    Daxili siyasət
    16:58
    Türk dünyasının irsi vahid rəqəmsal məkanda birləşdiriləcək
    Xarici siyasət
    16:58
    Nazir müavini: "Startapların beynəlxalq innovasiya şəbəkələrinə çıxışı dəstəklənə bilər"
    Biznes
    16:54
    Foto
    Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    16:47
    Səməd Bəşirli: "İnsan kapitalı və innovasiyalar Azərbaycan-İspaniya əməkdaşlığında yeni istiqamətdir"
    Biznes
    16:44
    Səfir: Avropa Parlamenti Qarabağ azad edildikdən sonra Azərbaycan əleyhinə 18 qətnamə qəbul edib
    Xarici siyasət
    16:43
    Baş katibin müavini: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə insanmərkəzli yanaşma güclənib
    Xarici siyasət
    16:43
    Günay Moşad: Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı yerli sakinlər üçün imkanlar açır
    Xarici siyasət
    16:41
    Foto
    Video
    Salyanda bir ailənin 3 üzvünün bıçaqlanması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - Yenilənib
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti