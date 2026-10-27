В Азербайджане введут новые штрафы за нарушения при оказании госуслуг

В Азербайджане предлагается установить штрафы до 1 тыс. манатов за нарушения при оказании государственных услуг и до 3 тыс. манатов - в сфере судебно-экспертной деятельности.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно примечанию к законопроекту, штрафы будут применяться в тех случаях, когда соответствующие действия не влекут уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса.