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    В Азербайджане введут новые штрафы за нарушения при оказании госуслуг

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 16:13
    В Азербайджане введут новые штрафы за нарушения при оказании госуслуг

    В Азербайджане предлагается установить штрафы до 1 тыс. манатов за нарушения при оказании государственных услуг и до 3 тыс. манатов - в сфере судебно-экспертной деятельности.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

    Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно примечанию к законопроекту, штрафы будут применяться в тех случаях, когда соответствующие действия не влекут уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Уголовный кодекс
    Dövlət xidmətləri və məhkəmə ekspertizası sahəsində qanun pozuntularına görə yeni cərimələr tətbiq olunacaq
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