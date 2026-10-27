В Азербайджане введут новые штрафы за нарушения при оказании госуслуг
Милли Меджлис
- 27 октября, 2026
- 16:13
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В Азербайджане предлагается установить штрафы до 1 тыс. манатов за нарушения при оказании государственных услуг и до 3 тыс. манатов - в сфере судебно-экспертной деятельности.
Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.
Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно примечанию к законопроекту, штрафы будут применяться в тех случаях, когда соответствующие действия не влекут уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса.
Dövlət xidmətləri və məhkəmə ekspertizası sahəsində qanun pozuntularına görə yeni cərimələr tətbiq olunacaq
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