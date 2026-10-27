АЖД и CRRC Zhuzhou Locomotive подписали договор о закупке четырех новых пассажирских поездов

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и китайская компания CRRC Zhuzhou Locomotive подписали договор о закупке четырех новых пассажирских поездов.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, документ подписали председатель АЖД Ровшан Рустамов и глава CRRC Zhuzhou Locomotive Ван Цзяолин.

Председатель АЖД сообщил, что закупка новых пассажирских поездов является продолжением мер по модернизации подвижного состава Азербайджанских железных дорог и удовлетворению растущего спроса на пассажирские перевозки.

"Новые электропоезда предоставят пассажирам высокий уровень комфорта, безбарьерную среду и различные классы обслуживания. С закупкой этих подвижных составов, благодаря увеличению числа поездов мы еще больше расширим географию обслуживания и до 2030 года поэтапно возобновим пассажирские перевозки в направлениях Яламы, Миндживана и Астары. Как планировалось ранее, в пользование пассажиров будет передан и маршрут Баку–Ханкенди", – отметил Ровшан Рустамов.

Возобновление пассажирских перевозок по этим маршрутам укрепит транспортные связи между столицей и регионами, способствует повышению мобильности населения, упрощению доступа к возможностям образования, здравоохранения и занятости. Расширение железнодорожного сообщения также создаст дополнительные возможности для развития внутреннего туризма, оживления местного предпринимательства и роста экономической активности в регионах.

Организация пассажирских перевозок в направлениях Ханкенди и Миндживана укрепит интеграцию Карабаха и Восточного Зангезура в единую транспортную сеть страны, внесет вклад в улучшение транспортной доступности для возвращающихся в родные края жителей и оживление социально-экономической жизни в регионе. Возобновление пассажирского сообщения в направлениях Яламы и Астары создаст условия для более широкого использования туристического и экономического потенциала северных и южных регионов страны.

Новые поезда откроют для пассажиров более комфортные, доступные и современные возможности путешествий. Каждый из поездов состоит из семи вагонов. Максимальная эксплуатационная скорость поездов длиной около 135 метров составит 140 километров в час, а конструкционная скорость – 160 километров в час.

В каждом поезде будет по 434 сиденья. Пассажирам будут представлены три класса – первый класс, бизнес-класс и стандарт.

Согласно договору, передача поездов предусматривается в течение 2 лет.

Отметим, что производитель этих поездов – CRRC Zhuzhou Locomotive является одной из авторитетных компаний в сфере железнодорожного транспорта Китая.

Закупка новых поездов является составной частью более широких мер, принимаемых АЖД в направлении поэтапного обновления подвижного состава в пассажирских и грузовых перевозках. Напомним, в июне этого года АЖД подписали с китайской компанией CRRC Ziyang договор о закупке четырех магистральных пассажирских локомотивов.

В рамках утвержденной главой государства 30 января 2025 года Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы, обсуждаются технические и коммерческие вопросы, связанные с закупкой 20 пассажирских поездов, а также 50 пассажирских вагонов спального типа для эксплуатации на внутренних направлениях, оцениваются предложения иностранных компаний.

В прошлом месяце из Китая в страну были доставлены семь новых грузовых локомотивов. На следующем этапе предусматривается закупка еще 14 грузовых локомотивов.

Меры, принимаемые АЖД в деле обновления парка поездов и расширения сети пассажирских перевозок, служат повышению доступности железнодорожного транспорта в стране, укреплению межрегиональных связей и предоставлению большему числу пассажиров возможности пользоваться современными железнодорожными услугами.