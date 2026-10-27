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    АЖД и CRRC Zhuzhou Locomotive подписали договор о закупке четырех новых пассажирских поездов

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2026
    • 16:20
    АЖД и CRRC Zhuzhou Locomotive подписали договор о закупке четырех новых пассажирских поездов

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и китайская компания CRRC Zhuzhou Locomotive подписали договор о закупке четырех новых пассажирских поездов.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, документ подписали председатель АЖД Ровшан Рустамов и глава CRRC Zhuzhou Locomotive Ван Цзяолин.

    Председатель АЖД сообщил, что закупка новых пассажирских поездов является продолжением мер по модернизации подвижного состава Азербайджанских железных дорог и удовлетворению растущего спроса на пассажирские перевозки.

    "Новые электропоезда предоставят пассажирам высокий уровень комфорта, безбарьерную среду и различные классы обслуживания. С закупкой этих подвижных составов, благодаря увеличению числа поездов мы еще больше расширим географию обслуживания и до 2030 года поэтапно возобновим пассажирские перевозки в направлениях Яламы, Миндживана и Астары. Как планировалось ранее, в пользование пассажиров будет передан и маршрут Баку–Ханкенди", – отметил Ровшан Рустамов.

    Возобновление пассажирских перевозок по этим маршрутам укрепит транспортные связи между столицей и регионами, способствует повышению мобильности населения, упрощению доступа к возможностям образования, здравоохранения и занятости. Расширение железнодорожного сообщения также создаст дополнительные возможности для развития внутреннего туризма, оживления местного предпринимательства и роста экономической активности в регионах.

    Организация пассажирских перевозок в направлениях Ханкенди и Миндживана укрепит интеграцию Карабаха и Восточного Зангезура в единую транспортную сеть страны, внесет вклад в улучшение транспортной доступности для возвращающихся в родные края жителей и оживление социально-экономической жизни в регионе. Возобновление пассажирского сообщения в направлениях Яламы и Астары создаст условия для более широкого использования туристического и экономического потенциала северных и южных регионов страны.

    Новые поезда откроют для пассажиров более комфортные, доступные и современные возможности путешествий. Каждый из поездов состоит из семи вагонов. Максимальная эксплуатационная скорость поездов длиной около 135 метров составит 140 километров в час, а конструкционная скорость – 160 километров в час.

    В каждом поезде будет по 434 сиденья. Пассажирам будут представлены три класса – первый класс, бизнес-класс и стандарт.

    Согласно договору, передача поездов предусматривается в течение 2 лет.

    Отметим, что производитель этих поездов – CRRC Zhuzhou Locomotive является одной из авторитетных компаний в сфере железнодорожного транспорта Китая.

    Закупка новых поездов является составной частью более широких мер, принимаемых АЖД в направлении поэтапного обновления подвижного состава в пассажирских и грузовых перевозках. Напомним, в июне этого года АЖД подписали с китайской компанией CRRC Ziyang договор о закупке четырех магистральных пассажирских локомотивов.

    В рамках утвержденной главой государства 30 января 2025 года Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы, обсуждаются технические и коммерческие вопросы, связанные с закупкой 20 пассажирских поездов, а также 50 пассажирских вагонов спального типа для эксплуатации на внутренних направлениях, оцениваются предложения иностранных компаний.

    В прошлом месяце из Китая в страну были доставлены семь новых грузовых локомотивов. На следующем этапе предусматривается закупка еще 14 грузовых локомотивов.

    Меры, принимаемые АЖД в деле обновления парка поездов и расширения сети пассажирских перевозок, служат повышению доступности железнодорожного транспорта в стране, укреплению межрегиональных связей и предоставлению большему числу пассажиров возможности пользоваться современными железнодорожными услугами.

    АЖД и CRRC Zhuzhou Locomotive подписали договор о закупке четырех новых пассажирских поездов
    АЖД и CRRC Zhuzhou Locomotive подписали договор о закупке четырех новых пассажирских поездов
    Азербайджанские железные дороги (АЖД) CRRC Zhuzhou Locomotive Ровшан Рустамов
    Фото
    ADY yeni rayonlararası sərnişin qatarları alır
    Фото
    Azerbaijan Railways, CRRC Zhuzhou Locomotive sign contract to purchase four new passenger trains
    44 filmi
    44 filmi

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