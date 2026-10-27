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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Токаев посетит Турцию

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 16:13
    Токаев посетит Турцию

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28-30 октября посетит Турцию с официальным визитом по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров в соцсетях.

    В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства. Президент также примет участие в 13-м Саммите Организации тюркских государств.

    Касым-Жомарт Токаев Реджеп Тайип Эрдоган Айбек Смадияров Организация тюркских государств (ОТГ) Турция Казахстан
    Tokayev Türkiyəyə səfər edəcək
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