Токаев посетит Турцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28-30 октября посетит Турцию с официальным визитом по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров в соцсетях.

В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства. Президент также примет участие в 13-м Саммите Организации тюркских государств.