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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Tokayev Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    • 27 oktyabr, 2026
    • 16:24
    Tokayev Türkiyəyə səfər edəcək

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə oktyabrın 28-30-da Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat katibi Aybek Smadiyarov sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Səfər zamanı Ankarada genişləndirilmiş strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş dövlət başçılarının danışıqları keçiriləcək. Prezident həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü Sammitində iştirak edəcək.

    Kasım-Jomart Tokayev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qazaxıstan Türkiyə Cümhuriyyəti
    Токаев посетит Турцию
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