Лу Мэй: КНР выступает за сотрудничество в решении глобальных проблем

Китай выступает за укрепление диалога между цивилизациями, взаимного уважения и международного сотрудничества в решении глобальных проблем.

Как сообщает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

По ее словам, в условиях глобальных вызовов необходимо укреплять взаимопонимание и доверие между народами.

"Мы должны укреплять взаимопонимание и доверие посредством диалога, а также формировать солидарность и консенсус благодаря обмену опытом. Это важнейшие основы формирования сообщества единой судьбы человечества", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что все цивилизации обладают собственной ценностью и заслуживают равного уважения.

"Мы должны придерживаться принципов равенства, взаимного обучения, диалога и открытости между цивилизациями, стремясь к их гармоничному сосуществованию и взаимообогащению", - сказала Лу Мэй.

Посол также отметила важность расширения контактов между народами, которые являются ключевыми участниками межцивилизационного диалога. По ее словам, Китай, придерживаясь курса на открытость на высоком уровне, ввел безвизовый режим и другие меры по упрощению въезда иностранных граждан для содействия международным обменам.

"Китай также готов совместно с другими странами укреплять диалог между цивилизациями, расширять обмен опытом в сфере государственного управления, решать общие проблемы и искать новые пути взаимодействия", - заявила дипломат.

Лу Мэй подчеркнула, что Китай прилагает значительные усилия для охраны и рационального использования многочисленных объектов культурного наследия, а также содействует другим странам в сохранении и развитии их культурного наследия и традиций на основе творческого подхода.

Дипломат также обратила внимание на роль современных технологий в развитии межкультурного диалога.

"Искусственный интеллект и социальные медиа открывают новые возможности для сохранения культуры и развития диалога между странами. Мы должны использовать потенциал новых технологий искусственного интеллекта для развития межцивилизационных обменов, взаимного обучения, сохранения наследия и внедрения инноваций, содействуя общему процветанию человеческих цивилизаций", - отметила она.