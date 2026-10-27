İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Lu Mey: Çin qlobal problemlərin həllində əməkdaşlığın tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 16:24
    Lu Mey: Çin qlobal problemlərin həllində əməkdaşlığın tərəfdarıdır

    Çin qlobal problemlərin həllində sivilizasiyalararası dialoqun, qarşılıqlı hörmətin və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinin tərəfdarıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qlobal çağırışlar şəraitində xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma və etimadı möhkəmləndirmək lazımdır.

    "Dialoq vasitəsilə qarşılıqlı anlaşma və etimadı gücləndirməli, təcrübə mübadiləsi yolu ilə həmrəyliyi və konsensusu formalaşdırmalıyıq. Bunlar bəşəriyyətin vahid taleyə malik birliyinin yaradılmasının ən mühüm əsaslarıdır", - diplomat qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, bütün sivilizasiyalar özünəməxsus dəyərə malikdir və hər biri eyni dərəcədə hörmətə layiqdir.

    "Biz sivilizasiyalar arasında bərabərlik, qarşılıqlı öyrənmə, dialoq və açıqlıq prinsiplərinə sadiq qalmalı, onların harmonik şəkildə birgə yaşayışına və qarşılıqlı zənginləşməsinə can atmalıyıq", - Lu Mey deyib.

    Səfir həmçinin sivilizasiyalararası dialoqun əsas iştirakçıları olan xalqlar arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Çin yüksək səviyyəli açıqlıq kursuna sadiq qalaraq, beynəlxalq mübadilələrə kömək məqsədilə vizasız rejim və xarici vətəndaşların girişini asanlaşdırmaq üçün digər tədbirlər tətbiq edib.

    "Çin həmçinin digər ölkələrlə birlikdə sivilizasiyalar arasında dialoqu gücləndirməyə, dövlət idarəçiliyi sahəsində təcrübə mübadiləsini genişləndirməyə, ümumi problemləri həll etməyə və yeni qarşılıqlı fəaliyyət yolları axtarmağa hazırdır", - diplomat qeyd edib.

    Lu Mey vurğulayıb ki, Çin çoxsaylı mədəni irs obyektlərinin qorunması və səmərəli istifadəsi üçün əhəmiyyətli səylər göstərir, həmçinin yaradıcı yanaşma əsasında digər ölkələrə onların mədəni irsinin və ənənələrinin qorunmasında və inkişafında kömək edir.

    Diplomat həmçinin mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafında müasir texnologiyaların roluna diqqət çəkib.

    "Süni intellekt və sosial media mədəniyyətin qorunması və ölkələr arasında dialoqun inkişafı üçün yeni imkanlar açır. Biz insan sivilizasiyalarının ümumi rifahına kömək edərək, sivilizasiyalararası mübadilələrin inkişafı, qarşılıqlı öyrənmə, irsin qorunması və innovasiyaların tətbiqi üçün yeni süni intellekt texnologiyalarının potensialından istifadə etməliyik", - o qeyd edib.

    Lu Mey VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Çin Xalq Respublikası
    Лу Мэй: КНР выступает за сотрудничество в решении глобальных проблем
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:47
    Səməd Bəşirli: "İnsan kapitalı və innovasiyalar Azərbaycan-İspaniya əməkdaşlığında yeni istiqamətdir"
    Biznes
    16:44
    Səfir: Avropa Parlamenti Qarabağ azad edildikdən sonra Azərbaycan əleyhinə 18 qətnamə qəbul edib
    Xarici siyasət
    16:43
    Baş katibin müavini: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə insanmərkəzli yanaşma güclənib
    Xarici siyasət
    16:43
    Günay Moşad: Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı yerli sakinlər üçün imkanlar açır
    Xarici siyasət
    16:41
    Foto
    Video
    Salyanda bir ailənin 3 üzvünün bıçaqlanması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - Yenilənib
    Hadisə
    16:37
    Şahin Mustafayev: Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi məsələsində beş dövlətin sıx əməkdaşlığı əsas şərtdir
    Ekologiya
    16:35
    Foto
    Əli Əsədov İƏT-in Baş katibi ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Daxili siyasət
    16:34
    Pezeşkian: ABŞ-nin Fars körfəzindəki addımları qlobal inkişafa zərbə vurur
    Region
    16:31
    Vaqif Cavadov: "U-15 dünya çempionatında nəticə yox, futbolçuların inkişafı önəmlidir"
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti