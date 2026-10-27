Йосипович: Азербайджан и Хорватия обладают беспрецедентным опытом в послевоенном восстановлении
- 27 октября, 2026
- 16:17
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Азербайджан и Хорватия обладают беспрецедентным опытом в послевоенном восстановлении.
Как передает Report, об этом заявил экс-президент Хорватии Иво Йосипович на панельной сессии "Культура в центре: надежные пути к общему будущему с SECURE" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.
По его словам, Хорватия и Азербайджан обрели независимость примерно в один период.
"Поэтому с исторической точки зрения между двумя странами есть сходство. Во время войны в Хорватии были разрушены все памятники, церкви, исторические здания города Дубровник. С тем же столкнулся и Карабах. Обе страны смогли восстановить эти территории и обустроить свои земли заново. Думаю, что в этой сфере у нас есть опыт, которым мы можем поделиться", - сказал Йосипович.