Йосипович: Азербайджан и Хорватия обладают беспрецедентным опытом в послевоенном восстановлении

Азербайджан и Хорватия обладают беспрецедентным опытом в послевоенном восстановлении.

Как передает Report, об этом заявил экс-президент Хорватии Иво Йосипович на панельной сессии "Культура в центре: надежные пути к общему будущему с SECURE" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, Хорватия и Азербайджан обрели независимость примерно в один период.

"Поэтому с исторической точки зрения между двумя странами есть сходство. Во время войны в Хорватии были разрушены все памятники, церкви, исторические здания города Дубровник. С тем же столкнулся и Карабах. Обе страны смогли восстановить эти территории и обустроить свои земли заново. Думаю, что в этой сфере у нас есть опыт, которым мы можем поделиться", - сказал Йосипович.