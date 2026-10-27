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    Польша и Великобритания подписали 3-летний план сотрудничества в области обороны

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 16:21
    Польша и Великобритания подписали 3-летний план сотрудничества в области обороны

    Польша и Великобритания подписали трехлетний план сотрудничества в сфере обороны, который включает противодействие дронам и обучение военных.

    Как передает Report со ссылкой на польские медиа.

    Документ подписали в Варшаве зампремьер, министр нацобороны Владислав Косиняк-Камыш и глава МИД Великобритании Уэс Стритинг.

    Среди главных тем, обсужденных на встрече, были вопросы адаптации вооруженных сил к гибридным угрозам, укрепление восточного фланга НАТО современными средствами, а также укрепление промышленных связей.

    "Этот план сотрудничества демонстрирует нашу общую приверженность делу. Важнейшие вопросы, над которыми мы работаем, – это новые технологии, искусственный интеллект, дроны, средства противодействия дронам, а также классические военные учения", – сказал Косиняк-Камыш.

    Отмечается, что подписанный документ определяет стратегические направления взаимодействия вооруженных сил обеих стран до конца десятилетия.

    Также министры Великобритании и Польши обсудили поддержку Украины.

    Владислав Косиняк-Камыш Уэс Стритинг Национальная оборона Великобритания Польша
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