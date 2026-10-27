Эмин Гусейнов: 78% территории Ходжавенда до сих пор не разминировано

37,62% территории Агдама, 18,42% Физули и 78,32% Ходжавенда до сих пор не очищены от мин.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на панельной дискуссии в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он подчеркнул, что отсутствие точных карт минных полей осложняет процесс разминирования.