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    Эмин Гусейнов: 78% территории Ходжавенда до сих пор не разминировано

    Карабах
    • 27 октября, 2026
    • 16:23
    Эмин Гусейнов: 78% территории Ходжавенда до сих пор не разминировано

    37,62% территории Агдама, 18,42% Физули и 78,32% Ходжавенда до сих пор не очищены от мин.

    Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на панельной дискуссии в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    Он подчеркнул, что отсутствие точных карт минных полей осложняет процесс разминирования.

    Разминирование Освобожденные территории Азербайджана Эмин Гусейнов Ходжавенд Агдам Физули
    Emin Hüseynov: Xocavəndin 78,32%-i minalardan hələ də təmizlənməyib
    Emin Huseynov: 78.32% of Azerbaijan's Khojavand remains uncleared of mines
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