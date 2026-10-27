Эмин Гусейнов: 78% территории Ходжавенда до сих пор не разминировано
Карабах
- 27 октября, 2026
- 16:23
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37,62% территории Агдама, 18,42% Физули и 78,32% Ходжавенда до сих пор не очищены от мин.
Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на панельной дискуссии в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.
Он подчеркнул, что отсутствие точных карт минных полей осложняет процесс разминирования.
Emin Hüseynov: Xocavəndin 78,32%-i minalardan hələ də təmizlənməyib
Emin Huseynov: 78.32% of Azerbaijan's Khojavand remains uncleared of mines
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