В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на кронпринцессу
- 01 мая, 2026
- 04:18
Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию.
Как передает Report, об этом сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на прокуратуру.
По данным ведомства, задержанным оказался 33-летний уроженец Гааги. Следствие считает, что подготовка покушения началась в феврале.
При обыске у подозреваемого были обнаружены два топора с вырезанными на них именами принцесс, а также лист бумаги с записями, в которых упоминались дочери монарха и намерение устроить "кровавую бойню".
Первое судебное заседание по данному делу назначено на 4 мая.
