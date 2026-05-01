В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на кронпринцессу

Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию.

Как передает Report, об этом сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на прокуратуру.

По данным ведомства, задержанным оказался 33-летний уроженец Гааги. Следствие считает, что подготовка покушения началась в феврале.

При обыске у подозреваемого были обнаружены два топора с вырезанными на них именами принцесс, а также лист бумаги с записями, в которых упоминались дочери монарха и намерение устроить "кровавую бойню".

Первое судебное заседание по данному делу назначено на 4 мая.