    В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на кронпринцессу

    • 01 мая, 2026
    • 04:18
    В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на кронпринцессу

    Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на прокуратуру.

    По данным ведомства, задержанным оказался 33-летний уроженец Гааги. Следствие считает, что подготовка покушения началась в феврале.

    При обыске у подозреваемого были обнаружены два топора с вырезанными на них именами принцесс, а также лист бумаги с записями, в которых упоминались дочери монарха и намерение устроить "кровавую бойню".

    Первое судебное заседание по данному делу назначено на 4 мая.

    Нидерланды Покушение на убийство
    Niderlandda vəliəhd şahzadəyə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

