Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Другие страны
    • 01 мая, 2026
    • 05:42
    Мексика и ЕС подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 22 мая

    Мексика и Европейский союз подпишут соглашение о стратегическом партнерстве и промежуточное торговое соглашение в рамках VIII двустороннего саммита, который пройдет 22 мая в Мехико.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике МИД Мексики по итогам телефонного разговора президента страны Клаудии Шейнбаум и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

    "Ожидается, что одним из главных результатов саммита станет подписание Соглашения о стратегическом партнерстве в политической, экономической и кооперационной сферах между Мексикой и Европейским союзом, а также промежуточного торгового соглашения", - отмечается в документе.

    В заявлении подчеркивается, что новый договор обновит и углубит действующие рамки политических, экономических и кооперационных отношений, установленные 25 лет назад.

    На саммите ЕС будут представлять председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их рабочая программа в Мексике начнется 21 мая.

    Урсула фон дер Ляйен Европейский союз (ЕС) Мексика
    Meksika və Aİ 22 mayda strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayacaqlar
    Mexico, EU to ink strategic partnership agreement on May 22

