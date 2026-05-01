Мексика и ЕС подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 22 мая

Мексика и Европейский союз подпишут соглашение о стратегическом партнерстве и промежуточное торговое соглашение в рамках VIII двустороннего саммита, который пройдет 22 мая в Мехико.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике МИД Мексики по итогам телефонного разговора президента страны Клаудии Шейнбаум и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

"Ожидается, что одним из главных результатов саммита станет подписание Соглашения о стратегическом партнерстве в политической, экономической и кооперационной сферах между Мексикой и Европейским союзом, а также промежуточного торгового соглашения", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что новый договор обновит и углубит действующие рамки политических, экономических и кооперационных отношений, установленные 25 лет назад.

На саммите ЕС будут представлять председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их рабочая программа в Мексике начнется 21 мая.