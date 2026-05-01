Стратегические бомбардировщики США провели новые тренировочные вылеты с базы в Британии

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели очередные тренировочные вылеты с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В четверг в воздух поднимались два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и один B-52H Stratofortress.

Несмотря на действующие договоренности о прекращении огня с Ираном, американские самолеты в последние дни практически ежедневно выполняют полеты продолжительностью до девяти часов.

По данным ресурса, в настоящее время на авиабазе Фэрфорд размещены 23 американских тяжелых бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Отмечается, что каждый из этих самолетов способен нести до 24 авиабомб JDAM или 12 крылатых ракет JASSM.