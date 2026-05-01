    Другие страны
    • 01 мая, 2026
    • 06:24
    Стратегические бомбардировщики США провели новые тренировочные вылеты с базы в Британии

    Стратегические бомбардировщики ВВС США провели очередные тренировочные вылеты с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

    В четверг в воздух поднимались два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и один B-52H Stratofortress.

    Несмотря на действующие договоренности о прекращении огня с Ираном, американские самолеты в последние дни практически ежедневно выполняют полеты продолжительностью до девяти часов.

    По данным ресурса, в настоящее время на авиабазе Фэрфорд размещены 23 американских тяжелых бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

    Отмечается, что каждый из этих самолетов способен нести до 24 авиабомб JDAM или 12 крылатых ракет JASSM.

    Соединенные Штаты Америки (США) Учебно-тренировочные полеты Великобритания
    ABŞ-nin bombardmançı təyyarələri Britaniyada bazadan yeni təlim uçuşları keçirib

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей