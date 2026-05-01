    ABŞ-nin bombardmançı təyyarələri Britaniyada bazadan yeni təlim uçuşları keçirib

    ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin strateji bombardmançı təyyarələri Böyük Britaniyadakı Ferford aviabazasından növbəti təlim uçuşları keçirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu, "Military Air Tracking Alliance" (MATA) aviasiya resursunun məlumatlarında qeyd olunub.

    İki ədəd "B-1B Lancer" strateji bombardmançı təyyarəsi və bir ədəd "B-52H Stratofortress" cümə axşamı havaya qalxıb.

    İranla mövcud atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, Amerika təyyarələri son günlər demək olar, hər gün doqquz saata qədər uçuşlar həyata keçirir.

    Aviaresursun məlumatına görə, hazırda Ferford aviabazasında 15 ədəd B-1B Lancer" və səkkiz ədəd "B-52H Stratofortress" də daxil olmaqla Amerikanın 23 ədəd ağır bombardmançı təyyarəsi yerləşdirilib.

    Qeyd olunur ki, bu təyyarələrin hər biri 24-ə qədər JDAM aviabomba və ya 12 ədəd JASSM qanadlı raketi daşıya bilir.

    Bombardmançı təyyarələr ABŞ-İran gərginliyi Böyük Britaniya
    Стратегические бомбардировщики США провели новые тренировочные вылеты с базы в Британии

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti