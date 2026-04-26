ГЭЦ: Сегодня более 55 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

Сегодня 55 282 учащихся сдадут выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

По данным центра, в экзамене также примут участие 79 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими). Для обеспечения комфортного участия для них выделены специальные залы, а для лиц с тяжелыми нарушениями зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Созданы условия для передвижения учащихся с ограниченной мобильностью, кроме того, с привлеченными наблюдателями проведены специальные тренинги.

В городах и районах, где пройдут экзамены, выделено в общей сложности 240 экзаменационных зданий и 4 171 зал. К процессу привлечены 926 руководителей экзаменов и общих руководителей, 5 197 наблюдателей, 731 сотрудник пропускного режима (охрана) и 240 представителей зданий.

Отметим, что экзамен пройдет в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Насиминском районах Баку, в Сумгайыте (II часть), Абшеронском (II часть) районе, Нахчыване, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Гедабее, Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Лерике, Джалилабадском (II часть), Масаллинском (II часть), Барде, Тертере, Гёйчае, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Исмаиллы, Сабирабадском (II часть), Хачмазском (II часть), Губинском (II часть) районах, а также в Агдеринском районе (в средних школах сел Талыш, Гоярх, Гасанриз, Шыхарх, Суговушан), в Лачыне (средняя школа №2 города, полные средние школы сел Забух и Сус), в специальных школах Баку (интернаты, школы при пенитенциарных учреждениях), а также среди выпускников общеобразовательных учреждений с обучением на грузинском языке.

Экзамен начнется в 11:00. Пропускной режим завершится за 15 минут до его начала - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, допущены к экзамену не будут.