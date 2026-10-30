В Азербайджане принят в первом чтении законопроект о бесплатной юридической помощи

Милли Меджлис принял в первом чтении новый законопроект "О бесплатной юридической помощи".

Как сообщает Report, документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно законопроекту, бесплатная юридическая помощь гражданам будет оказываться за счет средств, выделяемых Коллегии адвокатов Азербайджана.

Профессиональная юридическая помощь будет предоставляться малообеспеченным гражданам, которые нуждаются в ней, но не имеют достаточных средств для оплаты услуг и сопутствующих расходов. К этой категории относятся лица, чье материальное положение и среднемесячный доход ниже установленного на текущий год прожиточного минимума.

В их числе члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь; неработающие лица с инвалидностью; лица, зарегистрированные качестве безработных.

Право на бесплатную юридическую помощь также получат члены семей шехидов, ветераны войны, жертвы торговли людьми и пострадавшие от домашнего насилия.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление такой помощи лицам, сообщившим о коррупционных правонарушениях, несовершеннолетним, беженцам, лицам, получившим политическое убежище в Азербайджане, детям, лишенным родительской опеки, лицам, освобожденным из исправительных учреждений (в течение года после освобождения), а также лицам, находящимся под пробационным надзором.

Документ также регулирует предоставление профессиональной юридической помощи за счет государственного бюджета в рамках уголовного, гражданского, административного и конституционного судопроизводства.

В частности, такая помощь будет предоставляться подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, не имеющим средств на оплату защитника, частным обвинителям, жертвам торговли людьми, детям, пострадавшим от сексуальной эксплуатации или насилия, а также пострадавшим от домашнего насилия.

Государство также будет оплачивать юридическую помощь в случаях, предусмотренных Гражданским процессуальным и Административно-процессуальным кодексами, а также при представительстве заявителей в Конституционном суде по жалобам на нарушение их прав и свобод.

При этом бесплатная юридическая помощь не будет распространяться на защиту прав граждан в международных организациях, их представительствах, дипломатических представительствах и консульствах.

Согласно документу, оплата профессиональной юридической помощи составит 0,0275 минимальной месячной заработной платы за каждый час работы адвоката. За оказание первичной юридической помощи предусмотрена выплата в размере 0,015 минимальной месячной зарплаты за каждую оказанную услугу.

На дополнительные расходы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи (канцелярские, почтовые, коммуникационные, транспортные и другие), будет выделяться еще 5% от установленной оплаты.

За работу в выходные, праздничные и нерабочие дни, а также в ночное время адвокатам будет выплачиваться двойная почасовая ставка. Размер надбавки на дополнительные расходы при этом останется неизменным.

Законопроект также запрещает адвокатам необоснованно отказываться от оказания бесплатной юридической помощи.

В случае невыполнения обязательств по предоставлению такой помощи адвокаты будут выплачивать Коллегии адвокатов по 18 манатов за каждый час, в течение которого не была оказана юридическая услуга в рамках программы pro bono.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Кроме того, парламент в первом чтении принял пакет поправок в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также ряд законов, регулирующих социальную защиту и права отдельных категорий граждан.

Изменения направлены на приведение действующего законодательства в соответствие с новым законопроектом "О бесплатной юридической помощи".

В частности, поправки закрепляют право на получение такой помощи за семьями шехидов, ветеранами, беженцами, детьми, лишенными родительской опеки, несовершеннолетними, жертвами торговли людьми, членами семей, получающих социальную помощь, пострадавшими от домашнего насилия и неработающими лицами с инвалидностью.

Пакет сопутствующих поправок также принят в первом чтении.