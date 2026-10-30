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    Кыргызстан и Казахстан намерены довести товарооборот до $3 млрд к 2030 году

    В регионе
    • 30 октября, 2026
    • 12:36
    Кыргызстан и Казахстан намерены довести товарооборот до $3 млрд к 2030 году

    Кыргызстан и Казахстан намерены довести объем двусторонней торговли до $3 млрд к 2030 году.

    Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, об этом заявил председатель Кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев на открытии Второго форума межрегионального сотрудничества двух стран в Бишкеке.

    По его словам, благодаря политической воле и поддержке глав двух государств стратегическое партнерство и союзнические отношения между странами последовательно укрепляются. Подписанное в 2024 году соглашение об углублении и расширении союзнических отношений открыло новые возможности для сотрудничества по всем ключевым направлениям.

    Он предложил уделить особое внимание расширению ассортимента поставляемых товаров, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и созданию благоприятных условий для прямого взаимодействия.

    Глава Кабмина Кыргызстана также выделил ряд совместных проектов, в том числе создание индустриального торгово-логистического комплекса на территории пунктов пропуска "Ак-Тилек - Кара-Суу" и оптово-распределительного центра продукции вблизи Алматы.

    В свою очередь, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул важность форума как площадки для укрепления связей между регионами двух стран и расширения практического сотрудничества. Он отметил значительный потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также заинтересованность казахстанской стороны в реализации совместных проектов.

    Адылбек Касымалиев Олжас Бектенов Товарооборот Кыргызстан Казахстан
    Qırğızıstan və Qazaxıstan ticarət dövriyyəsini 2030-cu ilədək 3 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir
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